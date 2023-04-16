Endonezya'da Kur'an ayı Ramazan

Ramazan ayı Müslümanlar için oruç ibadetinin ifa edildiği ay olmasının yanında aynı zamanda Kur'an ayı olarak bilinir.

İslam dininin rehberi Kur'an-ı Kerim bu ayda indirildi. Bu nedenle Ramazan ayı boyunca Kur'an okumak bütün Müslümanlar tarafından uygulanmaya çalışılan bir ibadettir.

Ramazan ayının Kur'an ayı olarak hakkıyla idrak edildiği ülkelerden biri de Endonezya'dır.

Endonezya'da en son çekilen bir video görüntüsü de bu durumu net olarak ortaya koyuyor.

Sokaklarda iftar öncesinde banklarda oturan binlerce genç Kur'an-ı Kerim okuyor.

İşte Endonezya'dan gelen o muhteşem görüntüler: