Zelenskiy Kırımlı Müslümanlarla iftarda buluştu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kiev'deki Çayki köyünde bulunan Kırım Müslümanları Merkezi'nde iftar programına katıldı. Zelenskiy, "Sadece Ukrayna için değil, tüm dünya için Kırım'ın işgalden arındırılmasından başka alternatif yok" sözlerini kullandı.

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, Kırım Tatar Türklerinin lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Kırımoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkanı Rıfat Çubarov, dini liderleri ve Ukrayna'daki Müslümanların katıldığı, Kırım Müslümanları Merkezi'ndeki iftar programında, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda hayatını kaybeden Ukraynalı askerler için saygı duruşunda bulunuldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, burada yaptığı konuşmada, programa katılmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek "Saygı ve güvence altına alınan çeşitlilik, bağımsız Ukrayna'nın özelliğinin bir parçasıdır" dedi.

Zelenskiy, Kırımlı Müslümanlarla iftar programına katıldı

Ülkesinde savaşın sürdüğünü hatırlatan Zelenskiy, Ukrayna'da yaşanan toprak bütünlüğü sorunlarının, Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhak etmesiyle başladığını söyledi:

"Kırım için işgalden kurtarılmasından başka alternatif yok. Sadece Ukrayna için değil, tüm dünya için Kırım'ın işgalden arındırılmasından başka bir alternatif yok."

"Dünyaya barış geri dönecek"

Rusya'yı, Kırım'da "insan haklarını ihlal etmekle" suçlayan Zelenskiy, "Kırım'a döneceğiz ve sonra saldırgan da kaybedeceği için dünyaya barış geri dönecek" dedi.

Kırım Tatar Türklerinin lideri ve Ukrayna Milletvekili Kırımoğlu da Zelenskiy'nin, Ukrayna'da savaş devam etmesine rağmen iftar programına katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Zelenskiy'nin, Ukrayna Devlet Başkanı görevine gelmesinden birkaç ay sonra, Müslümanların bayramlarının resmi tatiller haline getirilmesi yönünde talimat verdiğini hatırlatan Kırımoğlu, Zelenskiy'ye teşekkür ettiğini ifade etti.

Cephede görevli askerlere devlet nişanı verildi

Kırımoğlu, Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhak etmesine karşı uluslararası toplumun tepkisinin artmasını beklediklerini aktardı.

Kırımoğlu, "Kırım'ı ve düşmanın işgali altındaki tüm topraklarımızı özgürleştireceğimize inanıyorum" sözlerini kullandı.

Zelenskiy, programda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda cephede görevli bazı askerlere devlet nişanı verdi.