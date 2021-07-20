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Dünyadan Kurban Bayramı fotoğrafları
GENEL
20.07.2021, 16:03
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#İsrail
#24 saat
#corona virüsü
#Türkiye
#iran
#filistin
#fransa
#mescidi aksa
#emine erdoğan
#rusya
#koronavirüs
#AB
#aşı
#Erdoğan
#seçim
#salgın
#kovid19
#fesih
#Rûdaw
#Ayasofya Camii