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Dünyan en derin çukurları

GENEL 05.05.2021, 15:12
Dünyan en derin çukurları
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Mısır – Dahab Blue Hole

Kızıl Deniz kıyısında bulunan bir çukurdur. 91 metre derinliğindedir ve dünyanın en tehlikeli dalış alanlarındandır.