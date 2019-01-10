Başka bir dünya cenneti Vanuatu

Vanuatu, resmî adıyla Vanuatu Cumhuriyeti, Güney Büyük Okyanus'da yer alan ve 83 adadan oluşan bir adalar ülkesidir. Volkanik yapıya sahip olan takımada, Avustralya'nın 1750 km doğusunda, Yeni Kaledonya'nın 500 km güneydoğusunda, Fiji'nin batısında, Solomon Adaları'nın güneydoğusunda, Yeni Gine adası yakınlarında bulunur.



30 Temmuz 1980 yılında ülke Büyük Britanya'dan koparak bağımsızlığını ilan etmiş ve aynı tarihte meclis anayasasını kabul etmiştir. Başkan ve 40 üyeli meclis, 5 yılda bir halk tarafından seçilir. Ülkenin en büyük şehri başkent Port Vila'dır.





Nüfusun büyük çoğunluğunu Ni-Vanuatu (% 98,5) halkı oluşturmaktadır. Kalan % 1,5 oranını ise Yeni Zellandalı ve Avustralyalılar oluşturur. Ülkenin % 36,7si Presbyterian, % 15i Anglikan, % 15i Roma Katolikleri, % 7,6'sı yerel dinlere, % 19,5'i ise diğer dinlere inanıyorlar. Ülkede, İngilizce ile Fransızca resmî dil olup, halkın çoğunluğu yerel dilleri konuşur. Ülkedeki okur-yazar oranı (15 yaş ve üzeri için) nüfusun % 74'üdür.



Vanuatu'nun ilk sakinleri Melanezyalılar idi, Avrupalılar, adaları 1606'da Fernandes de Queirós liderliğindeki İspanyol kâşiflerin Espiritu Santo'ya varmasıyla keşfetti. 1880'lerde Fransa ve İngiltere adalar üzerinde hak iddia etti ve 1906'da takımadayı bir İngiliz-Fransız Kondominiyumu ile "Yeni Hebridler" adı altında yönetmek üzere bir antlaşma imzaladılar. 1970'lerde bir bağımsızlık hareketi oldu ve 1980 yılında Vanuatu Cumhuriyeti bağımsızlığına kavuştu.





VANUATU'DA İŞADAMLARI İÇİN FIRSATLAR VAR



Vanuatu'da turizm, farklı kültür ve eşsiz doğal güzellikleri nedeniyle son 25 yıldır gelişiyor. Hindistan cevizi, kakao, kava adı verilen bir cins karabiber ve büyükbaş hayvan Vanuatu'nun ana ihraç ürünleri arasında yer alıyor. 2010 – 2020 yılları arasındaki ulusal ormancılık politikası içerisinde orman alanlarının geliştirilmesi ve işletilmesi de Vanuatu devletinin önceliklerinden...





Vanuatu 2006 ve 2010 yıllarında Dünyanın en mutlu insanlarının yaşadığı yer olarak seçildi. Pasifik Okyanusu'nda Avustralya'nın 1.750 kilometre kuzey doğusunda yer alan Vanuatu bir yeryüzü cenneti ve fırsatlar ülkesi olarak bilinir.





TARİHİ:



Vanuatu takımadası Avrupalılar tarafından 1606 yılında Portekizli kaşif Pedro Fernandes de Queirós'un İspanyol İmparatorluğu adına gelip Espiritu Santo adasını keşfetmesi ile bulunmuştur. Terra Australis veya Avustralya'ya vardıklarını düşünen kaşifler, ulaştıkları yeri La Austrialia del Espiritu Santo (Kutsal Ruhun Güney Toprakları) olarak adlandırdı.

1768'de Louis Antoine de Bougainville adaları yeniden keşfedene kadar Avrupalılar geri dönmediler. 1774'te, Kaptan James Cook, adaları Yeni Hebridler olarak adlandırdı, bu isim bağımsızlığa kadar kullanılmaya devam etti.





1825 yılında tüccar Peter Dillon, Erromango adasında sandal ağacı varlığını keşfetti. Bu, adalara 1830 yılında göçmenler ile Polinezyalı işçiler arasında gerçekleşen bir çatışma ile biten bir göçmen akınını başlattı. 1860'larda, Avustralya, Fiji, Yeni İspanya ve Samana Adları'ndaki sömürgeciler, işçi talebi yüzünden "blackbirding" adını verdikleri bir işçi ticaretini başlattılar. Bu ticaretin zirve noktasında, pek çok adanın erkek nüfusunun yarısından fazlası adalar dışında çalışmaktaydı.





19. yüzyılda Katolik ve Protestan Hıristiyan misyonerler ile pamuk üretimi yapmak için arazi arayan yerleşimciler adalara geldiler. Milletlerarası pamuk fiyatları çökünce, çiftçiler kahve, kakao, muz ve Hindistan cevizi üretimine yöneldiler. İlk başlarda, Avustralya'dan gelen İngilizler adalarda çoğunluğu oluşturmaktaydı, 1882 yılında Yeni Hebridler Kaledonya Şirketi'nin kurulmasından sonra Fransızlar adaya gelmeye başladı ve yüzyıl sona erdiğinde adalarda İngilizler'i iki katı Fransız nüfus oluştu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2019, 14:02