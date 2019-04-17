Uzaklarda Bir Ülke: Udmurtya

Udmurtya Devleti (Rusça: Удму́ртская респу́блика; Udmurtça: Удмурт Элькун) veya Udmurtiya (Удму́ртия)).



1740 yılına kadar paganizmin farklı bir kolundaki dinî inançlarını ve dillerini koruyan Udmurtlar, Rus Çarlığı'nın baskısıyla Hıristiyanlığı benimsediler. Müslümanların da yaşadığı ülkeye, Çar, 1756 yılından itibaren bölgenin imarına büyük önem verdi. Çünkü zengin demir ve bakır yataklarına sahip Uralların bu bölgesi, Çarlığın en önemli cevher sağlayan eyaleti oldu. İlk özel demir çelik fabrikası 1759 yılında kuruldu.





19. yüzyılın ikinci yarısında Udmurtya'da sanayi ve kültür hızlı bir gelişme sağladı. Udmurtlar'da millî bilinç 1917 devrimi sonrasında başladı. Udmurtiya'ya verilen özerklik 1934 yılında daha da ileri seviyeye taşındı, Udmurt Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti (UASSR) adıyla kendi sınırları içinde yönetim birimlerini kurdu. 1990 yılından bu yana UASSR, onun Yüksek Sovyet karar uyarınca, Udmurtiya Cumhuriyeti adı olmuştur. 1993 yılında Udmurtiya Cumhuriyeti bayrağını tanıttı. Amblem ve Udmurtiya marşı 1994 yılında kabul edilmiştir.

Rusya'nın Udmurtiya Cumhuriyeti'nde yaşayan Udmurt halkın kültürü 2010'da Eurovizyon yarışmasına katılma isteğiyle ünlenen 'Buranovo Babuşka'ları (nine) sayesinde yaşatılmaya devam ediyor. Ural bölgesinde bulunan Udmurtiya Cumhuriyeti çok kültürlü ve çok milletli Rusya'nın bir örneği. Bir milyon nüfusa sahip bölgenin yarısı Udmurt dilini konuşuyor. Cumhuriyetin sanat camiası yerel dil ve kültürün yaşatılması için büyük katkıda bulunuyor.





İjevsk (Rusça: Ижевск) (İngilizce: Izhevsk), Rusya Federasyonu'na bağlı Udmurtya Cumhuriyeti'nin başkentidir. Özellikle şehirde, taşıt ve silah sanayisi çok gelişmiştir.



Şehir Doğu Avrupa'nın Ovasının Doğu bölgesinde, Vyatki ve Kama nehirlerarası, gemilerin işlenmesi elverişsiz İj nehrinde Kama nehrin sağ kolunda bulunuyor.





Şehirde birçok dinî cemiyeti var, en kalabalık olanı Rus Ortodoks patrikliği. İlk İjevsk tapınağı, 1765 yılında inşaa edilen kilise, İlyas Peygamberin ismini taşıyordu. 1930'lu yıllarda çoğu kiliseler kapatıldı, onların binaları ise yıkıldı veya yeniden düzenlendi. 1990'lı yıllarda Ortodoks cemiyetinin yeniden kurulumu başladı, dindarlara Aleksandr Nevskiy katedrali geri verildi, yeni tapınakların inşaası ve eski tapınakları yeniden teessüsü başladı.





İjevsk'de ekim devrimine kadar Tatarların yaşadığı kasabada askerî fabrikasının parasıyla 1856 yılında bir cami inşaa edildi. İkinci camiyi 1916 yılında yine dindar Müslümanlar inşaa ettiler. 1930'lu yıllarda komünist rus yönetimi iki camiyi de yıktı. Günümüzde üç cami faaliyette, onların arasında en büyüğü Udmurtya ana camisi.

İjevsk ile Moskova arasındaki mesafe 1129 km'dir.

LADA VESTA’NIN VATANI

Rusya Federasyonu’na bağlı özerk bir cumhuriyet olan Udmurtya Cumhuriyeti, yaklaşık 1.5 milyonluk nüfusa ev sahipliği yapıyor. Her yıl geleneksel olarak gerçekleşen “Made in Udmurtia” forumunun bu yılki konusu, Udmurtya’da üretilen yerli ürünler ve Udmurtya için yatırım ve girişim faaliyetlerinin en kazançlı ne şekilde yapılacağı olacak. Udmurtya’da hali hazırda Rusya’nın en çok satılan otomobil markası Lada Vesta’nın ve dünyanın en bilinen silahlarından Kalaşnikof’un fabrikaları başta olmak üzere daha birçok farklı türde ağır sanayi fabrikası bulunuyor. Udmurtya’nın ağır sanayi yapımı ürünleri 77 farklı ülkede satılıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2019, 08:15