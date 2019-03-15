Yeni Zelanda'nın Müslümanları

Güney Yarımkürede, Okyanusya'daki Güney Pasifik adaları arasında, Avustralya'nın yaklaşık 1.500 km güney doğusunda yer alan Yeni Zelanda, iki büyük ada (North Island ve South Island) ve birçok küçük adadan oluşur.



Başkenti Wellington'dur. Üzeri kar kaplı dağ manzaraları ile bilinen bir ülkedir. En büyük şehri Auckland'dır.



Ülkenin yerlileri olan Maorilerin kendi dillerinde Aotearoa yani "Uzun Beyaz Bulut Ülkesi" olarak isimlendirilir. 1769-1779 yılları arasında ülkeyi 4 kez ziyaret eden İngiliz kâşif James Cook tarafından New Zealand olarak adlandırılmıştır. Tüm kolonileri arasında en çok Maorilerden çeken İngiliz Kraliyeti, 1840’da Maori şefleri ile Waitangi anlaşmasını yaparak Yeni Zelanda’yı İngiltere'nin kolonisi olarak ilan etmiştir.

Kilbirnie Camisi'nde Müslümanlar biraraya gelip, namaz kılıyor, yemek yiyip, sohbet ediyorlar.



Yeni Zelanda'da 37 bin Müslüman var. Bunlardan 4 bini adanın yerlisi olan Maori'dir.



İlk bölgesel Müslüman kuruluş, Yeni Zelanda Müslüman Derneği, 1950 yılında Auckland'da kuruldu. İlk İslam merkezi yine Auckland şehrinde 1959 yılında kurulmuştur. İlk cami 1979-1980 tarihinde inşaa edilmiştir.



Ülke çapında ilk Müslüman toplum kuruluşu, Yeni Zelanda İslami Dernekler Federasyonu 1979 yılında tescil edilmiştir.

Mousa Taher (Musa Tahir)

Canterbury Camisi





Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2019, 11:14