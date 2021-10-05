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Dünyanın en büyük iki uçağı İstanbul Havalimanı'nda
GENEL
05.10.2021, 18:04
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Dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225, ilk kez İstanbul Havalimanı'na indi.
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#körfez iş birliği
#ulusal güçler birliği
#Çin
#Mısır
#cemal el-cemel
#kahire havalimanı
#mısır hapishane hücre
#mısır insan hakları
#Made in China
#senegal
#Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu
#Cemal el-Cemal
#2. ramses
#mr
#sunuldu
#süvbeyş kanalı
#alaska
#ABD İstanbul Konsolosluğu
#bisküvilik buğdaybisküvilik buğday
#diplomatik ilişkiler