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Dünyanın en büyük iki uçağı İstanbul Havalimanı'nda

GENEL 05.10.2021, 18:04
Dünyanın en büyük iki uçağı İstanbul Havalimanı'nda
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Dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225, ilk kez İstanbul Havalimanı'na indi.