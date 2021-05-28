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Dünyanın en büyük meydanları
GENEL
28.05.2021, 16:27
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Tiananmen Meydanı - Pekin / Çin
Hükümeti protesto eden binlerce öğrencinin katledildiği bu kanlı meydan nice büyük ayaklanmalara tanıklık etmiş.
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#emine erdoğan
#corona virüsü
#koronavirüs
#İsrail gazze saldırı temmuz 2014
#Cumhurbaşkanlığı seçimi 2014
#yaşlanma
#Kanal Harekatının başarısızlıkla sonuçlanması
#Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri
#Jean-Marc Janaillac
#Burak Can Karamanoğlu
#Sezgin Baran Korkmaz
#Musuldaki Türk askerleri
#Rusya İran
#Miraç Kandili
#trevino
#Aydın Koçarlı
#nakil
#1943
#istiklal marşı
#Abdullah Bozkurt