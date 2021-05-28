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Dünyanın en büyük meydanları

GENEL 28.05.2021, 16:27
Dünyanın en büyük meydanları
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Tiananmen Meydanı - Pekin / Çin

Hükümeti protesto eden binlerce öğrencinin katledildiği bu kanlı meydan nice büyük ayaklanmalara tanıklık etmiş.