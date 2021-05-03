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Dünyanın en büyük ve esrarengiz kütüphaneleri
GENEL
03.05.2021, 15:27
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Harper Kütüphanesi – ABD:
Chicago Üniversitesi’nde bulunan kütüphane 1891 yılında inşa edilmiştir ve 10 milyona yakın kayıtlı eser bulunmaktadır.
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#Turgut Özal
#emine erdoğan
#corona virüsü
#cuma namazı
#mescidi aksa
#Türk bayrağı
#24 saat
#Mersin
#koronavirüs
#Cemal Kaşıkçı
#yürüyüş
#İmran Han
#Kasım Süleymani
#Yeni Zelanda
#yabancı öğrenci
#papa francis
#Marmara
#Ayasofya Camii
#zapatista
#İsveç Danimarka tren seferleri mülteciler