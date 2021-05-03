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Dünyanın en büyük ve esrarengiz kütüphaneleri

GENEL 03.05.2021, 15:27
Dünyanın en büyük ve esrarengiz kütüphaneleri
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Harper Kütüphanesi – ABD:

Chicago Üniversitesi’nde bulunan kütüphane 1891 yılında inşa edilmiştir ve 10 milyona yakın kayıtlı eser bulunmaktadır.