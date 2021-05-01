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Dünyanın en büyüleyici yolculuğu başladı
GENEL
01.05.2021, 11:32
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Van Gölü'nde yaşayan tek balık türü olan ve üreme dönemi olduğu için avlanması yasaklanan inci kefali, göle dökülen akarsulara doğru yola çıktı.
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#Turgut Özal
#cuma namazı
#uygur türkleri
#fildişi sahili
#Kasım Süleymani
#emine erdoğan
#İmran Han
#yürüyüş
#UMH
#mescidi aksa
#Türk bayrağı
#24 saat
#yabancı öğrenci
#Mersin
#papa francis
#Cemal Kaşıkçı
#corona virüsü
#Yeni Zelanda
#Ayasofya Camii
#Marmara