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Dünyanın en derin çukurları

GENEL 05.05.2021, 15:12
Dünyanın en derin çukurları
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Guatemala – 2010 Obruğu

Guatemala’da 2010 yılında oluşan obruk ise yaklaşık 20 metre çapındadır ve 90 metre derinliğindedir.