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Dünyanın en yaşlı ağaçları: Pando

GENEL 01.12.2021, 12:22
Dünyanın en yaşlı ağaçları: Pando
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Tek bir kavağın kolonisi konumundaki ağaçlar olarak görülen, büyük bir yeraltı kök sistemine sahip Pando, bilinen en eski canlı organizmalar arasında yer alıyor.