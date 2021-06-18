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Dünyanın en yüksek kuleleri hangileridir?
GENEL
18.06.2021, 10:08
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#koronavirüs
#corona virüsü
#kovis19
#Pkk operasyon
#Şubat
#siyasi büro
#adana huzur operasyonu
#sınır asker sevkiyatı
#avrupa konseyi mülteci
#geri adım
#sıkılaştırma
#vatandaşlıktan çıkarma
#AB Parlamentosu
#Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi
#Sirte kenti
#Mursi idam
#İslamofobik saldırı
#Esvatini Krallığı
#Diyarbakırda kürtçe okul
#ABD-Avrupa