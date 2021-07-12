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Dünyayı en çok kirleten ülkeler
GENEL
12.07.2021, 18:06
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Gezegenimiz neredeyse son iki yıldır pandemi tehlikesi altında.
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#İsrail
#Türkiye
#iran
#filistin
#fransa
#24 saat
#rusya
#emine erdoğan
#AB
#corona virüsü
#koronavirüs
#Ayasofya Camii
#aşı
#kovid19
#seçim
#Erdoğan
#salgın
#Rûdaw
#Trabzon
#fesih