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Durmak bilmiyor

GENEL 08.10.2021, 19:31
Durmak bilmiyor
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İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda 19 Eylül'den bu yana aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı'nın püskürttüğü lavlar, 36,5 kilometre uzunlukta toplam 431 hektarlık alanı kapladı.