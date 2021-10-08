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Durmak bilmiyor
GENEL
08.10.2021, 19:31
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İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda 19 Eylül'den bu yana aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı'nın püskürttüğü lavlar, 36,5 kilometre uzunlukta toplam 431 hektarlık alanı kapladı.
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#corona virüsü
#koronavirüs
#başbakan yıldırım
#Barselona cami
#Güney Afrika islami evlilik
#iadeiitibar
#Norveç cami imamına baltalı saldırı
#ennahda
#Başpiskopos Martinez Sistach cami
#Tiran camii
#Balkanların en büyük camii
#israil yunanistan
#katalonya referandum
#Gürsel Tekin
#enf
#Mısır DEAŞ
#PKK Hakkari saldırı
#Başpiskopos Martinez Sistach
#Viyana nükleer zirve
#Hıllani