Altın Zambak Derneği'nden TİKA'ya ödül
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına (TİKA) Bosna Hersek'te yapmış olduğu çalışmalarından dolayı Altın Zambak Derneği tarafından ödül verildi.
Genel 11.11.2021, 17:43
Dernekten yapılan yazılı açıklamada, ödülün TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik'e takdim edildiği belirtilerek, TİKA'nın Bosna Hersek'te kültürden tarıma birçok alanda kalkınmaya yardımı sağladığı vurgulandı.
Bosna Hersek'in kültür mirasının korunmasında TİKA'nın önemli bir yere sahip olduğuna işaret edilen açıklamada, TİKA'nın ayrıca Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta hasar gören eserlerin onarılmasında da büyük önem taşıdığının altı çizildi.
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