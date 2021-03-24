BAE'den İngiltere'ye 800 milyon sterlinlik yatırım

BAE'de İngilizce yayımlanan The National gazetesinin haberine göre, Abu Dabi merkezli Mubadala Yatırım Şirketi, İngiltere'de stratejik yatırım kararı aldı.

Bu kapsamda, Mubadala'nın "BAE-İngiltere Egemen Yatırım Partnerliği" üzerinden İngiltere'nin bilim endüstrisine yaklaşık 800 milyon sterlinlik yatırımda bulunacağı aktarıldı.

Şirketin ayrıca İngiltere Yaşam Bilim Yatırım Programı'na da 200 milyon sterlin sermaye aktarımı yapacağı belirtildi.

Mubadala Yönetim Kurulu Başkanı Haldun al Mubarek, yatırımın sağlık, iklim değişikliği ve sürdürülebilir gelişmiş yüksek kabiliyetli endüstrileri kapsadığını söyledi.

BAE'nin dün de Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın talimatı üzerine Endonezya'ya 10 milyar dolarlık yatırım yapma karar aldığı bildirilmişti.

AA