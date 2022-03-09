Bakan Nebati, Fransa'da yatırımcılarla bir araya gelecek
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Fransa'da yatırımcılarla görüşecek.
Genel 09.03.2022, 13:56
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 16 Mart'ta Fransa'da yatırımcılarla bir araya gelecek. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yabancı yatırımcılarla görüşme programlarına Fransa'daki etkinlikle devam edecek.
Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Nebati 16 Mart'taki görüşmeye Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte katılacak.
Görüşmenin gayrimenkul yatırımcılarıyla olacağı belirtildi.
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