Çip krizi Renault'u vurdu!

Otomotiv sektöründe küresel bazda yaşanan ve birçok markayı zora sokan çip krizi bu kez dünyaca ünlü araba markası Renault'u vurdu.

MEKANİK BÖLÜMLER HİZMET VERMEYE DEVAM EDECEK

Bloomberg HT'ye bilgi veren kaynaklar, fabrikanın mekanik bölümlerinin hizmet vermeye devam edeceğini, otomobil üretimin ise tamamen duracağını iletti.

İNSAN KAYNAKLARI DURUMU ÇALIŞANLARA BİLDİRDİ

Şirketin insan kaynakları söz konusu durumu 21 Ocak Cuma günü öğleden sonra çalışanlara bir e-posta ile bildirdi.

DAHA ÖNCE DE ÜRETİME ARA VERİLMİŞTİ

Oyak Renault, daha önce de yine çip tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle 18 Ekim ile 4 Kasım arasında ve 16 Haziran-26 Temmuz arasında üretime ara vermişti.