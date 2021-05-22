ECB: Enflasyondaki yükseliş geçici

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve Avro Grubu Başkanı Paschal Donohoe, AB Dönem Başkanı Portekiz'in başkenti Lizbon'da gerçekleştirilen Avro Grubu toplantısı bitiminde basına açıklamalarda bulundu.

Avro Bölgesi'nin ekonomik toparlanma sürecinde olduğunu belirten Lagarde, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesindeki Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) seviyesine 2022 yılında çıkacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Lagarde, ekonomik toparlanmayla ilgili belirsizliklerin sürdüğüne işaret ederek, salgının bazı sektörler ve ülkelerde "izler" bırakacağını, belirsizlikler ve farklı hızda toparlanma nedeniyle ekonomileri destekleyen politikaların gelecek aylarda da devam etmesi gerektiğini anlattı.

Son dönemde küresel piyasalarda artan enflasyon endişeleri hakkındaki görüşlerini bildiren Lagarde, "Avro Grubu toplantısında enflasyon konusunu görüştük. ECB olarak 2021 yılında enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Avro Grubu Başkanı Donohoe de, Avrupa'da ekonomik toparlanma sürecinin başladığına işaret etti.

Avrupa'da aşılama sürecinin hız kazandığını anımsatan Donohoe, Avro Grubu'nun ihtiyaç duyulduğu sürece destekleyici ekonomi politikalarına devam edeceğini anlattı.

Donohoe, sürdürülebilir ekonomik toparlanma için istihdamı ve vatandaşları destekleyeceklerini söyledi.