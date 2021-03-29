Emtia piyasası geçen hafta negatif seyretti

Emtia piyasasında, ekonomilerde kısıtlamaların artacağına ilişkin endişeler ve dolara olan talebin yükselmesiyle geçen hafta negatif bir seyir izlendi.

Geçen hafta, özellikle Avrupa ekonomilerinde kısıtlamaların artacağına yönelik endişeler ve dolara olan talebin yükselmesi, emtia fiyatlarında gerilemelere yol açtı. Özellikle tarım emtia fiyatlarındaki düşüşler dikkati çekti.

Pamukta yüzde 5'i, şekerde yüzde 4'ü ve buğdayda yüzde 2'yi aşan azalış olurken, kahve fiyatları yüzde 2'ye yakın geriledi. Kakao ve soya fasulyesinde yüzde 1'i aşan, mısırda ise yüzde 1 civarında kayıplar yaşandı.

Ekonomilerdeki kısıtlamaların devam edeceği beklentisiyle artan talep endişeleri, özellikle pamuk ve kahve fiyatlarını olumsuz etkilerken, petrol fiyatlarındaki düşüş şeker fiyatında da değer kaybına yol açtı.

Dünya üretim tahmininin önceki aya göre artması buğdayın fiyatında değer kaybına neden olurken, gümüş fiyatlarında da yüzde 4'ün üzerinde düşüşler görüldü.

AA