IEA: Küresel petrol arzı en yüksek seviyeye ulaştı

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) ocak ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mutasyonlarının özellikle sosyal hareketlilik ve faaliyetlerdeki olası etkisi, yılın ilk çeyreğindeki petrol talebi tahminlerinde temkinli olmayı gerektiriyor.

Gelişmiş ülkelerde geniş çaplı aşılama çalışmalarının başlamasının yılın ikinci yarısında talepte daha güçlü bir büyümeyi destekleyeceği öngörülüyor.

Üretimdeki güçlü toparlanma ve dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD için daha güçlü ekonomik büyüme beklentileri ise kısa vadeli talep zayıflığını telafi etmeye yardımcı olacak.

Bu kapsamda, küresel petrol talebinin salgın nedeniyle kaybettiği hacmin yüzde 60'ını geri kazanacağı ve bu yıl geçen yıla göre yaklaşık 5,4 milyon varil/gün (yüzde 6) artışla günlük 96 milyon 440 bin varil seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Petrol talebinde 2021'de günlük 35 milyon 800 bin varille Asya Pasifik Bölgesi'nin başı çekmesi beklenirken, bu bölgeyi 30 milyon varille Amerika kıtası ve 14 milyon varille Avrupa izleyecek.

Küresel petrol arzı ocakta Nisan 2020'den bu yanaki en yüksek seviyeye ulaştı

Rapora göre, küresel petrol arzı, geçen ay bir önceki aya göre yaklaşık 580 bin varil/gün artışla günlük 93 milyon 630 bin varil oldu. Söz konusu rakam, Nisan 2020'den bu yanaki en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Petrol arzındaki artışta Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu ülkelerinin üretim kesintilerini hafifletmesi ve diğer üretici ülkelerin daha fazla üretim gerçekleştirmesi etkili oldu.

OPEC'in ham petrol üretimi ise ocakta bir önceki aya göre 240 bin varil/gün artışla günlük 25 milyon 450 bin varile ulaştı.

Bu dönemde ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 240 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece, OPEC'in toplam petrol üretimi geçen ay günlük yaklaşık 30 milyon 690 bin varil olarak gerçekleşti.

OPEC dışı ülkelerin petrol üretimi ise söz konusu dönemde 320 bin varil/gün artışla günlük yaklaşık 62 milyon 940 bin varil oldu.

AA