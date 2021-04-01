İhracat şampiyonu belli oldu

Otomotiv endüstrisi, mart ayında 2 milyar 892 milyon 730 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi geçen ay 2 milyar 892 milyon 730 bin dolarlık ihracata imza attı.

Otomotiv endüstrisini 2 milyar 2 milyon 718 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 677 milyon 874 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

Mart ayında en fazla ihracat artışı yüzde 123,8 ile gemi ve yat sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 83,1'ini yapan sanayi grubunda martta 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 42,2 artışla 14 milyar 162 milyon 11 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 14,3'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 19,6 yükselişle 2 milyar 430 milyon 627 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,6 pay alan madencilik grubunda da yüzde 37,9 artışla 446 milyon 771 bin dolarlık ihracata imza atıldı.