İlan açıldı: 168 personel alınacak
2 üniversite ve ÖSYM, Türk Sağlık Enstitüleri Başkanlığı çok sayıda personel almak için ilan açtı.
Genel 09.12.2021, 09:01
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Öğretim Üyesi, 101 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 23 aralık 2021
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 28 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 23 aralık 2021
ÖSYM, 14 sözleşmeli Büro personeli alacak
ÖSYM, 14 sözleşmeli Büro personeli alacak. Son başvuru tarihi 23 aralık 2021
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 25 İşçi Alacak
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 25 İşçi Alacak. Başvurular 13 ila 17 aralık 2021 tarihleri aralığında yapılacak
11
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü