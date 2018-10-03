İmar barışı hesaplaması nasıl yapılır?

Sizin için imar barışı hesaplama örneğinin ayrıntılarını araştırdık. İmar barışına yönelik başvurular, E-devlet veya bakanlık tarafından duyurulan lisanslı kuruluşlar aracılığıyla kabul edilecektir.

Yaklaşık 15 milyon gayrimenkulü ilgilendiren imar barışı uygulaması başvuruları geçtiğimiz 8 Haziran 2018 tarihinde başlamış ve 31 Ekim 2018 çarşmaba gününe kadar devam edecektir. İmar barışından yararlanmak isteyen başvuru sahipleri kayıt ücretlerini 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödeyebilecekler.

Yapılacak başvuru için yapı maliyeti, arsa emlak değeri toplamı üzerinden konutlarda % 3, ticari yapılarda ise % 5 olarak yatırılacak. Tapuda yapılacak her işlem için (Cins değişikliği, kat mülkiyeti kurulması gibi) ödenen bedel kadar bir bedel daha ödenecek ve ödemeleri taksit yapılmayacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan her yapı türü için ayrı hesaplama seçeneğinin bulunduğu imar barışı hesaplama aracı için tıklayınız.

Yapılacak uygulama için yapı maliyeti, konutlarda % 3, ticari binalarda % 5 olarak yatırılacaktır. Tapuda yapılacak her bir işlem için (cinsiyet değişikliği, kat mülkiyeti kurulması gibi) bir bedel ödenecektir.

İmar barışı hesaplama örnek detayları şu şekilde;

YAPININ ARSA DEĞERİ NASIL HESAPLANACAK?

Arazinin emlak vergisi değeri, ilgili belediyeden elde edilen arazinin ve arazinin minimum metrekare birim değerleri esas alınarak hesaplanacaktır.

Yapının yaklaşık maliyet bedeli belirlenirken birim maliyet bedeli;

1- Tarımsal amaçlı basit binalar için "200 TL/metrekare"

2- 1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için "600 TL/metrekare"

3- 3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları için "1.000 TL/ metrekare"

4- 8 ve daha yüksek katlı binalar için "1.600 TL/metrekare"

5- Lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane, otel ve benzeri yapılar "2.000 TL/metrekare"

6- Güneş Enerjisi Santralleri (GES) "100.000 TL/MW" esas alınmak suretiyle hesap yapılacak.

200 METREKARE ÜZERİNDEKİ 4 KATLI KONUT

İstanbul Ümraniye İnkılap İlçesi'nde 29 Mayıs Caddesi'nde yer alan "200 metrekarelik" bir arsa üzerinde 4 katlı ve bir bütün evi olan toplam 300 metrekarelik hesaplamaya şu şekilde yer verilmiştir:

Rayiç değeri: "420 TL"

Yapının yaklaşık maliyeti: "300x1000= 300.000 TL"

Arsa için emlak vergisi değeri: "200x420.47= 84.094 TL"

Toplam bedel: "300.000 84.094= 384.094 TL"

Yapı Kayıt Belgesi için ödenecek tutar: "384.094x0.03= 11.523 TL"

100 METREKARE ÜZERİNDEKİ 2 KATLI KONUT

Ankara Altındağ Atıfbey Mahallesi Bereket Sokak'ta yer alan 100 metrekare arsa üzerinde 2 katlı ve tamamı konut olan toplam 125 metrekare bina için hesaplamaya şu şekilde yer verilmiştir:

Rayiç değeri: "320 TL"

Yapının yaklaşık maliyeti: "125x600= 75.000 TL"

Arsa için emlak vergisi değeri: "100x320= 32.000 TL"

Toplam bedel: "75.000 32.000= 107.000"

Yapı kayıt belgesi için ödenecek tutar: "107.000x0.03= 3.210 TL"

*İmar barışı örnek hesaplama Karar Gazetesi'nde yer alan haberden alınmıştır.

"Yapı Kayıt Belgesi" verilen gayrimenkuller için daha önce alınan yıkım kararları ve idari para cezaları iptal edilecektir. İmar barışı, tapu kayıtlarında arsa olarak görünen konutu için abonelik alamayan vatandaşlar cezaları da iptal edilecektir. Bu yapılara elektrik, su, doğalgaz bağlantısı hemen yapılabilecektir.

"Kayıt bedeli" her bina ve yapıya göre değişiklik gösterecek ve arsası problemsiz her yapı kat mülkiyetine geçmiş olacaktır. Daha önce kredi çekilemeyen birçok taşınmaz krediye uygun hala getirilecektir. İmar barışı kapsamına alınan "yapı kayıt belgesi" ile vatandaş kendisini devlete ve belediyeye karşı tanıtmış olacak, husumet son bulacaktır.

Kaynak: www.sondevir.com

Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2018, 19:15