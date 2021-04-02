Karaismailoğlu Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihini duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul Havalimanı gibi dev projeleri hayata geçirerek Bursa'mızı da içine alan Marmara ringini oluşturduk. 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de 18 Mart 2022'de açarak bölgemizi yükselen Avrasya ve Afrika coğrafyasının ticari kavşak noktası haline getirmiş olacağız." dedi.