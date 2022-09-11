Kimse farkında değil ama o gemi de Mavi Marmaray'dı

10/09/2022 tarihinde Bozcaada’nın 11 deniz mili güneybatısında, uluslararası sularda seyir halindeki Komoros bayraklı ‘’Anatolian’’ isimli roro gemisine iki yunan sahil güvenlik botu tarafından taciz ateşi açılmış, olayda can kaybı olmamıştır. Kaptan derhal Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı’nı aramış, yardım istemiştir. Olay yerine iki Türk Sahil Güvenlik botu intikal etmiştir. Türk Sahil Güvenlik botlarının süratle olay yerine intikali üzerine Yunan Sahil Güvenlik botları olay yerinden ayrılmışlardır. Roro gemisinde bulunan 18 personel (6 Mısır, 4 Somali, 5 Azerbaycan, 3 Türk vatandaşı) Yunan Sahil Güvenlik botundan açılan ateş sonucunda köprüüstünün (kaptan köşkü) camı kırılmış olup bazı mermiler köprünün içine girmiştir.

ANATOLİA’NIN GEÇMİŞİ

31 Mayıs 2010 tarihinde Filistin’e yardım götürürken İsrail askerleri tarafından saldırıya uğrayan, 10 vatandaşımızın şehit olduğu ‘’MAVİ MARMARA’’ yolcu gemisidir.

‘’Mavi Marmara’’ yolcu gemisi daha sonra Erdoğan Tümsek tarafından satın alınmış ve ‘’ERDOĞAN BEY’’ adını almıştır.

Yaklaşık filika güvertesinin üst tarafındaki bölümde yer alan ‘’Mavi Marmara’’ isminin başlangıç noktasından doksan derece açıyla ana güverteye kadar kesilmiş olup roro gemisi haline getirilmiştir. Son dönemde çalışmaya gittiği Somali’de borçları nedeniyle haciz edilmiştir. Altı ay Somoli’de hacizde kalan ‘’Erdoğan Bey’’ gemisinin sahibi Erdoğan Tümsek iflas edince Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından satışa çıkarılmış Azerbaycanlı iş insanı Malik Taşyar, Türk ortağı ile birlikte satın almıştır. Adı ''Anatolia'' olarak değiştirilmiştir.

''Anatolia'' yaklaşık bir yıl süren Somali bekleyişinden sonra Karadeniz’in limanları arasında çalıştırılmak üzere tamirat için muhtemelen ya Tuzla tersanelerine ya da Yalova’nın Altınova bölgesindeki tersanelere gelecekti ve boş olarak yola çıkmıştı. ''Anatolia'' Marine Traffic kayıtlarında hala Somali'nin Moğadişu Limanı'na kayıtlı gözüküyor.

Anatolia'nın vurulduğu konum / Bozcaada'nın üzerinde görülen hava alanı iş insanı Ferhat Tigrel'e ait olup kendisi amatör pilot olduğundan sadece kendisi tarafından kullanılmaktadır

Kaynak: Yelkencinin Gazetesi