Kimya sektörü ihracatta salgına rağmen rekor kırdı

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye’nin haziran ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 46,9 artışla 19 milyar 773 milyon dolar olarak gerçekleşirken, kimya sektörünün ihracatı da aynı dönemde yüzde 66,6 artışla 2,37 milyar dolara ulaştı.

Böylece mayıs ayından sonra haziran ayında da en çok ihracat yapan birinci sektör olan kimya sektörünün yılın ilk yarısındaki toplam ihracatı yüzde 40 artışla 12 milyar dolara yaklaştı.

"Yıllık hedefimizin çok üstüne çıkarak 23 milyar doları yakalayacağımızı düşünüyoruz"

AA muhabirine açıklamalarda bulunan İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Pelister, kimya sektörünün performansının yükselmeye devam ettiğini belirterek, "Mayıs ayında ihracatta ilk sıraya yükselmiştik. Haziran ayında da yine en çok ihracat yapan sektör olarak yerimizi koruduk." ifadelerini kullandı. Pelister, şunları kaydetti:

"Kimya sektörümüzün performansı yükselmeye devam ediyor. Haziran ayında 2,37 milyar dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı gerçekleştirerek sektörel bazda tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık. Aylık bazda yeni rekorumuzu kırdık. Geçen yıl aynı döneme kıyasla yüzde 66,6 artış oldu. Bu yıl ilk 6 aylık dönemde ise ihracatımız yüzde 40 büyüdü ve 12 milyar dolara ulaştı. İkinci çeyrek olarak baktığımızda da ilk çeyreğe göre yüzde 25’in üzerinde arttığını görüyoruz."

Geçen yıl ikinci çeyreğine göre ise sektör ihracatında yüzde 70’in üzerinde artış olduğunu kaydeden Pelister, "Hazine ve Maliye Bakanımızın açıkladığı, Kredi Garanti Fonu teminatlı programının temmuzda hayata geçirilecek olmasının KOBİ’lerimiz ve ihracatçılarımız için önemli bir destek olacağını umuyoruz. Yatırımcılarımızın uygun koşullarda finansmana ulaşabilmesi, sektörümüzün gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Diğer yandan sanayiciler için önemli bir gider olan elektrik ve doğalgaz zamları maliyetlerimizi artıyor. Bu sene yıllık hedefimiz olan 21 milyar doların çok üstüne çıkarak 23 milyar doları yakalayacağımızı düşünüyor, buna göre de üretmeye ve ihracat yapmaya var gücümüzle devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.