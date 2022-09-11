Kırkayak yerken boğuldu

Kuzey Amerika'nın en nadir yılanı, 4 yıllık bir aradan sonra Florida'nın güneyindeki bir parkta görüldü. Bu normalde hayvanseverler için bir kutlama nedeni olsa da büyük üzüntü yarattı. Çünkü yılan ölüydü.

Latince adı Tantilla oolitica olan, sadece 20 santimetrelik yılanın dev bir kırkayağı yutmaya çalışırken boğularak öldüğü düşünülüyor.

Hayvanın yutmaya çalıştığı dev kırkayak (Scolopendra alternans) henüz yavru olmasına rağmen yılanın sindirebileceğinden çok daha büyük bir tür.

T.oolitica'yla akraba olan diğer yılan türlerinin dev kırkayaklar ve akrepleri yediği biliniyor ama söz konusu nadir yılanın daha önce bu türden bir avı yutmaya çalıştığı hiç görülmemişti.

Florida Müzesi'nden araştırmacıların gerçekleştirdiği otopside yılanın, avının yaklaşık 50 milimetresini yuttuğu tespit edildi. Kırkayağın kalan 23 milimetrelik bölümüyse dışarıdaydı.

Müze araştırmacısı Jaimi Gray, "Dijital otopsi yaptık. Bu sayede kırkayak ve yılanı, yaraları ve bağırsak içerikleri de dahil olmak üzere derinlemesine inceledik ve elimize neşter almamız gerekmedi" diye konuştu.

Dijital ortamda yılanın cesedinin üç boyutlu modeli de oluşturuldu.

Gray ve meslektaşları bu otopsinin sonucunda yılanın boğularak öldüğüne kanaat getirdi.

Bilgisayarlı tomografiyle yapılan taramalar, kırkayağın en geniş bölgesi olan kafasının yılanın soluk borusunu sıkıştırdığını ortaya koydu.

Öte yandan araştırmacılar, kırkayağın zehrinin de yılanın ölümünde rol oynamış olabileceğinden şüphelendi.

Yılanda kırkayağın zehirli kıskaçlarının neden olduğu bir yara saptandı. Ancak bu kıskaçlar, biraz iç kanama dışında yılana çok az zarar vermiş gibi görünüyor.

Ayrıca yılanın büyük olasılıkla avının zehrine karşı direnç geliştirdiği düşünülüyor.

Florida eyalet yönetimi, 1975'te bu yılanı "tehdit altındaki türler" kategorisine eklemişti. Zira bölgedeki kentleşme, yılanın çamlık ve kayalık habitatının sadece yüzde 2'sini bozulmadan bıraktı.

Bu türden geriye yalnızca 26 bireyin kaldığı tahmin ediliyor.

Kaynak: Independent Türkçe