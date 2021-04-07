KOBİ'lere 1 milyon liraya kadar dijitalleşme desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yazılı açıklamayla, KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı'nın "İmalat Sanayinde Dijitalleşme" çağrısını kamuoyuyla paylaştı.

İmalat sanayisinde dijital dönüşümün 11'inci Kalkınma Planı ve 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın odak alanları arasında yer aldığını belirten Varank, "Biz de dijital teknolojilerle verimliliğin artmasını, standartlara tam uyumlu ve kaliteli ürünlerin üretilmesini ve böylece KOBİ'lerimizin rekabet gücünü artırmayı hedeflerimiz arasına koyduk." ifadelerini kullandı.

Varank, salgın sürecinin bütün iş yapma biçimlerini değiştirdiğini ve bu dönemde birçok yeni kavramın hayata girdiğini hatırlatarak, imalat sektöründe salgınla birlikte dijitalleşmenin tetiklendiğini gördüklerini kaydetti.

KOBİ'lerin iş süreçlerine dijitalleşmeyi entegre etmeye başladığını vurgulayan Varank, şöyle devam etti:

"İmalat sanayimiz, artık dijital dönüşümün ne kadar önemli olduğunu daha iyi kavradı. KOSGEB olarak KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında 'İmalat Sanayinde Dijitalleşme' temasıyla yeni bir çağrıya çıkıyoruz. Bu temayla üçüncü kez çıktığımız bu çağrımızla yine akıllı dijital teknolojileri geliştiren veya bunları imalat süreçlerinde kullanan KOBİ'leri destekleyeceğiz. Dijital teknolojilerin yerli üretimini ve ticarileşmesini sağlayarak güçlü bir dijital ekosistem oluşturmaya devam edeceğiz."

Son tarih 17 Mayıs

Varank, "İmalat Sanayinde Dijitalleşme" temayla ilk çağrıya 2019'da çıkıldığını anımsatarak, toplamda 258 KOBİ'ye 71,5 milyon liralık desteği onayladıklarını, 2020'deki ikinci çağrıda da artan farkındalık ve talep doğrultusunda 396 KOBİ'nin 158 milyon liralık destekten faydalanması yönünde karar aldıklarını bildirdi.

Söz konusu çağrılarla sanayide dijitalleşme konusunda KOBİ'lerde farkındalık oluşturduklarına dikkati çeken Varank, şu bilgileri verdi:

"İlk ikisinde olduğu gibi bu yeni çağrımızda da KOBİ'lerimize 300 bin liraya kadar geri ödemesiz, 700 bin lira kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon liraya kadar destek vereceğiz. Böylece yerli ve yetkin dijital teknoloji geliştiricisi KOBİ'lerin sayısını artırmayı sürdüreceğiz. Başvuruları, 17 Mayıs'a kadar alacağız. KOBİ'lerimiz çağrıya e-Devlet üzerinden başvurabilir. Çağrı sonuçlarını da temmuz ayında açıklamayı planlıyoruz."

AA