Konut projesinin detayları belli oldu

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kampanyasında detaylar netleşiyor. Eylül ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm detaylarıyla açıklayacağı dev sosyal konut projesi kapsamında hiç evi olmayan vatandaşa konut, arsa ve işyerlerinin 20 yıl vadeli olarak ve uygun taksitlerle satışa sunulması planlanıyor.

Dev konut hamlesi kapsamında dar gelirliler, şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra gençler ve emekliler de ayrı kota içinde değerlendirilecek.

Edinilen bilgilere göre, gelen yoğun talep üzerine toplam konut sayısının yüzde 20'si gençlere, yüzde 20'lik kota da emekli vatandaşlara ayrıldı.

HER 5 GENÇTEN BİRİNE EV

TOKİ'nin daha önce yaptığı sosyal konut projelerini içeren kampanyalarda evi olmayan emeklilere de ayrı kota oluşturulmuştu.

Ancak dev konut hamlesi kapsamında dar gelirliler, emekliler, şehit ve gazi yakınları yanı sıra gençler ve yeni evlenecekler de ayrı kota içinde değerlendirilecek.

Proje kapsamında ayrılması planlanan yüzde 20'lik kota ile her beş gençten biri ev sahibi olacak. Aynı durum emekli vatandaşlar için de geçerli olacak.

Anadolu şehirleri ve İstanbul'da belirli aile geliri üst sınırı ve daha önce evi olmaması koşullarının aranacağı kampanyada, başvurular ardından kura yolu ile konut edinimi sağlanacak.

TALEP BELİRLEYECEK

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği kampanya kapsamında konut sayısı illerden gelen talebe göre belirlenecek. Büyük şehirler başta olm ak üzere 81 ilde 450- 500 bin konut ve işyeri yapılması planlanıyor.

Projenin son halini ve tüm ayrıntıları Başkan Recep Tayyip Erdoğan eylül ayında vatandaşa müjdeleyecek.

EVİ OLMAYAN VATANDAŞ KALMAYACAK

Başkan Erdoğan tarafından tüm detayları paylaşılacak dev proje ile evi olmayan vatandaş kalmayacak şekilde kampanyaya devam edilmesi planlanıyor.

Hayata geçirilecek tarihi projeyle birlikte özellikle yapılacak rekor sayıdaki sosyal konutlar için vatandaşın erişilebilir şartlarda kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlamak, fahiş kira rakamlarını düşürmek, salgın döneminde daralan konut arzını hızla artırarak, inşaat sektörünü canlandırmak amaçlanıyor.



Altyapılı arsa satışı projesinde de hiç evi olmayan vatandaşa kendi istediği gibi ev yapma imkanı yine uygun ödeme koşullarıyla sağlanması planlanıyor.

Sabah