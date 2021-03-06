KOSGEB'in geri ödemeli desteklerinde önemli karar

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından işletmelere, girişimcilere, meslek kuruluşlarına ve işletici kuruluşlara geri tahsil edilmek üzere teminat karşılığında sağlanan destekler, belirlenen şartlar doğrultusunda teminat alınmadan da kullanılabilecek.

Buna göre, Başkanlığın destek programları kapsamında daha önce işletmelere, girişimcilere, meslek kuruluşlarına ve işletici kuruluşlara geri tahsil edilmek üzere teminat karşılığı sağladığı destekler, icra komitesince belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda artık teminat alınmadan da verilebilecek.

AA