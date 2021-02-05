Küresel piyasalar ABD'nin istihdam raporuna odaklandı

ABD'de dün açıklanan verilere göre haftalık işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 779 bin ile beklentilerin altında kalarak düşüş eğilimini 3. haftaya taşıdı ve geçen yıl kasım ayından bu yana kaydedilen en düşük seviyeye indi.

Bugün açıklanacak istihdam raporu öncesi iş gücü piyasasının durumuna dair olumlu bir sinyal üreten veri ve PayPal ile eBay'ın finansal sonuçlarının tahminlerden iyi gelmesi pay piyasalarında alıcılı bir seyir izlenmesini sağladı.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 1,08, S&P 500 endeksi yüzde 1,09 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,23 değer kazanırken, böylece S&P 500 ve Nasdaq endeksleri tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Son haftalarda bazı hisse fiyatlarında görülen aşırı oynaklığa ilişkin endişeler, GameStop hisselerinin dün de yüzde 42'nin üzerinde değer kaybetmesi ile yatışsa da yatırım şirketleri ve bireysel yatırımcıları karşı karşıya getiren konu gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Dün akşam ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, piyasalarda özellikle bazı hisse senedi fiyatlarında yaşanan oynaklığı değerlendirmek üzere ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), ABD Merkez Bankası (Fed), New York Fed ile ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) başkanlarıyla bir araya geldi.

Yellen, söz konusu toplantı öncesi katıldığı bir televizyon programında, "Finansal piyasalarımızın düzgün ve verimli bir şekilde işlediğinden, yatırımcıların korunduğundan emin olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa tarafında, İngiltere Merkez Bankası (BoE) beklentiler doğrultusunda politika faizi ve varlık alım programında değişikliğe gitmezken, karar metninde, bankalardan negatif faiz oranlarına hazırlanmaya başlamalarının talep edildiği ancak talebin, bu yönde bir politika işareti olarak görülmemesi gerektiği vurgulandı. Piyasalarda karar öncesi haziran ayında faiz indirimi gelebileceği yönündeki beklentiler azalırken, böyle bir aksiyonun aralık ayında alınabileceği tahminleri arttı.

Öte yandan Almanya’nın en büyük bankası Deutsche Bank'ın, 2020 yılını beklentilerin üzerinde 113 milyon avro net karla kapatması mali sektöre ilişkin pozitif havayı desteklerken, DAX 30 endeksi yüzde 0,91, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,82 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,65 değer kazandı. İtalya'da, eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin hükümeti kurmakla görevlendirilmesi sonrası piyasalardaki güçlü seyrin devam ettiği görüldü. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise negatif ayrışarak, günü yüzde 0,06 azalışla tamamladı.

Bugün Japonya'da açıklanan hane halkı harcamalarının tahminlerden daha az gerilemesi ve artan küresel risk iştahı ile Asya borsalarında alıcılı bir seyir izlendi. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 değer kazandı. Ayrıca Hindistan Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 4'te sabit bırakmasının ardından Sensex endeksi yüzde 0,4 yükseldi.

Yurt içinde, dün banka hisselerindeki satıcılı seyir BIST 100 endeksinin yükselişini sınırlayan faktör olarak dikkati çekti. BIST 100 endeksi, yüzde 0,09 değer kazanarak günü 1.534,90 puandan tamamlarken banka hisseleri dün ortalama yüzde 1,5 değer kaybetti. Dün düşüş eğilimini sürdürerek yüzde 0,4 azalışla 7,1368'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,1410 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, ABD'de hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu, bugün yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'nin istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini belirtti.

ABD'nin istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin, iş gücü piyasası ve ekonomik aktiviteye ilişkin vereceği sinyallerin Fed tarafından yakından takip edildiğini aktaran analistler, tarım dışı istihdamın 50 bin artmasının, işsizlik oranının yüzde 6,7'de sabit kalmasının ve ortalama saatlik kazançların aylık yüzde 0,3 yükselmesinin beklendiğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.505 puanın üzerinde kalındığı sürece yükseliş eğiliminin korunabileceğini, 1.570 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

AA