Motorine zam geliyor

Motorinin litre fiyatı da 20 Aralık'ta 11.46 TL iken, 3 Ocak itibarıyla bu rakam 12.73 TL olmuştu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü toplantısında artan petrol fiyatları sonrasında akaryakıta büyük zamlar geleceği açıklandı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu toplantısında zam kararı alınması sonrası akaryakıt fiyatlarına büyük zamlar geleceği ileri sürüldü. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu toplantısı sonrası akaryakıt fiyatlarına zam yapılacağını açıkladı.