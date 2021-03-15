Otomotiv sanayisinin üretimi ilk 2 ayda yüzde 6,5 azaldı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), bu yılın ocak-şubat dönemine ilişkin üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, ilk 2 ayda toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,5 azalarak 222 bin 264 adet, otomobil üretimi de yüzde 16 düşüşle 136 bin 882 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim 231 bin 578 adet oldu.

Aylık bazda verilere bakıldığında, şubat ayı üretimi yüzde 9,3 azalışla 116 bin 88'e geriledi. Otomobil üretimi de yüzde 22,4 düşüşle 68 bin 105 adet olarak kayıtlara geçti.

Ocak-şubat döneminde otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 68 oldu. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları, hafif araçlarda yüzde 68, ağır ticari araçlarda yüzde 50 ve traktörde yüzde 75 seviyesinde gerçekleşti.

Ticari araç üretiminde ve iç pazarda artış

Yılın ilk 2 ayında ticari araç üretimi yüzde 14 arttı. Bu dönemde ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 55, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 12 yükseliş kaydetti.

Söz konusu dönemde yük ve yolcu taşıyan ticari araç üretimi 85 bin 382 adet, traktör üretimi de 9 bin 314 adet oldu. Ticari araç pazarı yüzde 53, hafif ticari araç pazarı yüzde 51 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 61 artış gösterdi. Baz etkisi dikkate alındığında, ocak-şubat dönemi ticari araç pazarı 2017'nin yüzde 6 üzerinde gerçekleşti.

İlk 2 ayda toplam pazar, geçen yıla göre yüzde 38 artarak 106 bin 532 adet oldu. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 34 arttı ve 80 bin 107 adet olarak kayıtlara geçti.

Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında, ocak-şubat döneminde toplam pazar yüzde 30 artarken, otomobil pazarı yüzde 39, hafif ticari araç pazarı yüzde 8 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 4 artış gösterdi. Bu dönemde otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 38 olurken, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı yüzde 55 olarak gerçekleşti.

İhracat yüzde 14 azaldı

Yılın ilk 2 ayında otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 14 azalarak 165 bin 476'ya geriledi. Otomobil ihracatı yüzde 27 düşüşle 98 bin 433 adet, traktör ihracatı da yüzde 13 azalarak 2 bin 315 adet oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv sanayi, ocak-şubat döneminde toplam ihracattan aldığı yüzde 17 payla ilk sıradaki yerini korudu.

Söz konusu dönemde toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 3, avro bazında yüzde 12 azaldı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 4,9 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 22 azalarak 1,6 milyar dolar seviyesinde kaldı.

Avro bazında otomobil ihracatı yüzde 29 azalarak 1,4 milyar avro oldu. Dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 9 azalırken, tedarik sanayi ihracatı yüzde 8 artış gösterdi.

AA