Pekcan: KOOP-DES hibe desteği bu yılda verilecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yazılı açıklamasında, tarımsal üretimden ulaşıma, eğitimden enerjiye kadar pek çok alanda faaliyet gösteren kooperatiflerin üretime, ülke ekonomisine ve istihdama önemli katkısı olduğuna dikkati çekerek, Bakanlık olarak kooperatiflerin ve özellikle kadın kooperatiflerinin üretimde ve ihracatta daha fazla yer alması için çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Bu kapsamda, geçen yıl kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması amacıyla Kooperatiflerin Desteklenmesi Programını (KOOP-DES) hayata geçirdiklerini anımsatan Pekcan, programla kooperatiflerin kurumsal kapasitelerini güçlendirerek üretim ve tüketim zincirlerinde aktif ekonomik aktörler haline getirmeyi, vatandaşların ekonomik ve sosyal refahını artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Pekcan, KOOP-DES kapsamında ilk uygulama olarak, ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflere finansman desteği sağlandığına işaret ederek, bu çerçevede geçen yıl toplam 41 ilde faaliyet gösteren 139 kadın kooperatifinin 149 projesine hibe desteği verilmesinin uygun görüldüğünü ifade etti.

2021 yılı başvuruları şubatta

Bakan Pekcan, KOOP-DES kapsamında kadın kooperatiflerine 150 bin liraya kadar verilen hibe desteğinin bu yıl da devam edeceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Geçen sene olduğu gibi 2021'de de KOOP-DES çerçevesinde ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflerin, makine veya ekipmanla ilgili mal alımlarına, ortaklarının en az yüzde 90'ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerin işletecekleri yaşlı ve engelli bakım merkezleri ile çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakımevlerinin demirbaş eşya niteliğindeki yatırım malı alımlarına, ürettikleri ürünlerin tanıtımı ve pazarlanmasına ilişkin sergi ve fuar katılımlarına yönelik hizmet alımlarına ve projelerine ilişkin nitelikli personel istihdamlarına destek verilecek."

Bakanlık tarafından proje tutarlarının kalkınmada öncelikli yörelerde ve ortaklarının en az yüzde 90'ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerde yüzde 75, diğer bölgelerde yüzde 50'sinin hibe olarak karşılanacağı bilgisini veren Pekcan, "Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflerimiz proje başvurularını 1-28 Şubat tarihlerinde tüm illerimizdeki Ticaret Bakanlığı il müdürlüklerine yapabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Pekcan, kooperatifleşmeye ve kadın girişimcilerin ekonominin her alanında güçlenmesine çok önem verdiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda kadın girişimcilerimize yönelik Birleşmiş Milletler ve Dünya Ticaret Örgütü tarafından oluşturulan Uluslararası Ticaret Merkezinin (ITC) 'SheTrades Outlook' platformunca başarılı uygulamalardan seçilen 'Türkiye Kadın Girişimci Online Network Programı', 'Export Akademi Programı' gibi eğitim çalışmalarımız hızla devam ediyor. Her alanda başarılı olan kadın girişimcilerimize yönelik desteklerimiz sürecek."

AA