TCMB Mart ayı Beklenti Anketi açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 11,54 oldu.

Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 64 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2021 yılı Mart ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı.

Şubatta yüzde 0,86 olan mart ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 0,94'e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi ise yüzde 11,54 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 10,36'ten 10,47'ya, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 9,03'ten 9,18'e yükseldi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 7,7865'den 7,9455'e yükselirken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 8,1970 oldu.

Bir önceki anket döneminde 24,1 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 25,2 milyar dolara yükseldi. Gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi ise 23,4 milyar dolar olarak hesaplandı.

Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay beklentisi yüzde 17,59

Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) 2021 büyüme beklentisi yüzde 4,1'den yüzde 4,4'e çıkarken, 2022 yılı büyüme beklentisi yüzde 4,2 oldu.

Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde 17'den 17,53'e yükseldi.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 17,59 ve yüzde 13,50 olarak kayıtlara geçti.

AA