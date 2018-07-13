Ticaret savaşları AB'nin büyüme tahminini düşürdü

Dünya Bülteni/Haber Merkezi

Avrupa Komisyonu bu yıl için euro bölgesi ekonomik büyüme tahminini düşürürken, önde gelen nedenler arasında ABD ile yaşanan ticaret gerilimini ve bölgenin enflasyonunu yükseltmesi ihtimali olan petrol fiyat artışlarını gösterdi.

Reuters'ın haberine göre, Euro bölgesi ekonomisindeki yavaşlama, grubun büyük ekonomilerinin hepsini etkileyecek ancak İtalya'nın daha büyük darbe alacağı düşünülüyor. Çünkü İtalya, 28 AB ülkesi arasında, İngiltere ile birlikte, en düşük büyüme oranında kalacak.

Avrupa Komisyonu'nun bugün açıkladığı tahmine göre 19 üyeli euro bölgesinde ekonomi bu yıl yüzde 1.9 büyüyecek, Bu, Komisyon'un Mayıs ayında açıkladığı tahminlerinde yer verdiği yüzde 2.5 GSYH'dan daha düşük.

Gelecek yıl ise euro bölgesinin büyümesi daha da yavaşlayarak, önceki tahminlerde olduğu gibi, yüzde 2'ye inecek.

Komisyon'un ekonomiden sorumlu üyesi Pierre Moscovici, ticaret anlaşmazlıklarının Avrupa ekonomisi ve küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkisinin, eğer bu gerilim daha da büyürse, çok daha ağır olacağını söyledi.

Moscovici, "Ticaret savaşlarında kazanan olmaz, sadece zayiat olur" dedi.

Komisyon açıklamasında yükselen petrol fiyatlarının da ekonominin yavaşlamasına katkı yaptığı ve euro bölgesi enflasyonunun bu yıl ve gelecek yıl yüzde 1.7'ye çıkmasının beklendiği belirtildi.