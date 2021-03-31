TÜİK ihracat rakamlarını açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan şubat ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 artarak 16 milyar 9 milyon dolar, ithalat yüzde 9,4 artarak 19 milyar 308 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde göre yüzde 8,7 artarak 3 milyar 299 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Şubat 2020'de yüzde 82,8 iken, geçen ay 82,9'a çıktı.

İhracat ocak-şubat döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 artarak 31 milyar 38 milyon dolar, ithalat yüzde 1,4 artarak 37 milyar 388 milyon dolara ulaştı.

Dış ticaret açığı ocak-şubat döneminde yüzde 15,9 azalarak 6 milyar 350 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Şubat döneminde yüzde 79,5 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 83'e yükseldi.

Enerji ve altın hariç dış ticaret

Şubatta enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 9,7, ithalat yüzde 17,9 arttı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, şubatta 13 milyar 955 milyon dolardan, 15 milyar 307 milyon dolara yükseldi.

Şubat ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat 13 milyar 172 milyon dolar seviyesinden 15 milyar 531 milyon dolar seviyesine çıktı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı şubatta 224 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi yüzde 13,7 artarak 30 milyar 839 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 98,6 olarak kayıtlara geçti.

Ekonomik faaliyetler incelendiğinde, ihracatta, şubat ayında imalat sanayisinin payı yüzde 94,2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,6, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,8 oldu.

Ocak-şubat döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayisinin payı yüzde 94, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,8, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 olarak hesaplandı.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre, ithalatta, şubatta ara mallarının payı yüzde 75,1, sermaye mallarının payı yüzde 13,7 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,9 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-şubat döneminde ise ara mallarının payı yüzde 75,7, sermaye mallarının payı yüzde 13,8 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,3 oldu.

Almanya ihracatta, Çin ithalatta ilk sırada

Söz konusu ayda ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırayı Almanya aldı. Bu ülkeye 1 milyar 498 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Almanya'yı 965 milyon dolarla Birleşik Krallık, 917 milyon dolarla ABD, 833 milyon dolarla İtalya, 755 milyon dolarla Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31'ini oluşturdu.

Ocak-şubat döneminde de ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 2 milyar 952 milyon dolar olurken, bu ülkeyi 1 milyar 849 milyon dolarla ABD, 1 milyar 778 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 698 milyon dolarla İtalya ve 1 milyar 492 milyon dolarla Fransa izledi. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,5'ine karşılık geldi.

İthalatta ise ilk sırayı Çin aldı. Şubat ayında Çin'den yapılan ithalat 2 milyar 241 milyon dolar olurken, bu ülkeyi 1 milyar 706 milyon dolarla Rusya, 1 milyar 701 milyon dolarla Almanya, 931 milyon dolarla İtalya, 850 milyon dolarla ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38,5'ini oluşturdu.

Ocak-şubat dönemindeki ithalatta da ilk sırada Çin yer aldı. Çin'den yapılan ithalat 4 milyar 440 milyon doları bulurken, Çin'i 3 milyar 534 milyon dolarla Rusya, 3 milyar 212 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 602 milyon dolarla İtalya, 1 milyar 579 milyon dolarla ABD takip etti. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38,4'üne tekabül etti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, şubatta ihracat bir önceki aya göre yüzde 1,9 azalırken, ithalat yüzde 1,1 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise şubatta geçen yılın aynı ayına göre ihracatta yüzde 10,6, ithalatta yüzde 10 artış hesaplandı.

Öte yandan, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı şubatta ve ocak-şubat döneminde yüzde 3 olarak kayıtlara geçti.

Şubat ayında imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 79,6, ocak-şubat döneminde ise yüzde 79,2 olarak belirlendi. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı şubatta yüzde 12,5, ocak-şubat döneminde yüzde 13 oldu.

Özel Ticaret Sistemi verileri

Özel Ticaret Sistemi'ne (ÖTS) göre ihracat, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,8 artarak 15 milyar 102 milyon dolar, ithalat yüzde 9,1 artarak 18 milyar 581 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Şubatta dış ticaret açığı yüzde 10,4 artarak 3 milyar 480 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Şubat'ta yüzde 81,5 iken, bu dönemde yüzde 81,3 oldu.

ÖTS'ye göre ihracat ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 5,9 artarak 29 milyar 365 milyon dolar, ithalat yüzde 2,4 artarak 36 milyar 408 milyon dolar oldu.

Ocak-şubat döneminde dış ticaret açığı yüzde 10 azalarak 7 milyar 43 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı geçen yıl ocak-şubat döneminde yüzde 78 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 80,7'ye yükseldi.