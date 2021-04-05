Türk firmaları Hindistan'da uluslararası gıda fuarında

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Hindistan İş Konseyi Başkanı Tevfik Dönmez, Türkiye için Hindistan'da başta savunma sanayi projeleri olmak üzere müteahhitlik, gıda, içecek, ev aletleri, mutfak gereçleri, lüks mobilya ve hizmet sektörlerinde çok büyük fırsatlar, teşvikler ve iş birliği olanaklarının bulunduğunu söyledi.

MÜSİAD Birleşmeler ve Devralmalar Komite Başkanı da olan Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MÜSİAD organizatörlüğünde, DEİK ve Hindistan Ticareti Geliştirme Konseyi (Trade Promotion Council of India-TPCI) iş birliğiyle Hindistan'a 5 gün süren iş gezisi programı düzenlediklerini bildirdi.

İki ülke arasındaki dış ticaret hacmini artırmak ve yeni ticari iş birliklerine imza atmak amacıyla düzenlenen ziyarette 20 Türk iş insanının bulunduğunu dile getiren Dönmez, Hindistan'da gerçekleştirilen uluslararası gıda fuarı Indus Food'a en büyük katılımın Türkiye'den sağlandığını anlattı.

Dönmez, fuarda heyette bulunan firmaların ikili görüşmeler yaptığını kaydederek, Hindistan'dan alabilecekleri ve bu ülkeye ihracatını yapabilecekleri ürünleri araştırdıklarını söyledi.

Ziyaret kapsamında MÜSİAD ve DEİK ile Hindistan Ticareti Geliştirme Konseyi arasında, iş birliğini artırmak ve ticari faaliyetleri geliştirmek amacıyla mutabakat zaptı (MoU) imzaladıklarının bilgisini veren Dönmez, MoU protokolünün sağlayacağı avantajlardan bahsetti.

Dönmez, ziyaret kapsamında Hindistan'ın Küçük ve Orta Ölçekli Girişimciler Bakanı Pratap Chandra Sarangi'nin konuşmacı olduğu bir forumun düzenlendiğini kaydederek, "Hem fuarda hem forumda hem de forumdan sonraki etkinliklerimizde ilişkilerin geliştirilmesi ve ticaret hacminin artırılmasına yönelik istişarelerde bulunuldu." diye konuştu.

Körfezin en büyük katılım bankalarından NBD Emirates Bank yetkilileri ile bir araya geldiklerini, bankacılık ve finans alanında iş birliği toplantısı düzenlendiğini aktaran Dönmez, "Toplamda 5 gün süren yoğun iş gezimizde çok önemli toplantılar ve görüşmeler gerçekleştirdik. Verimli geçen iş gezimizin ihracatımız için gayet başarılı olduğunu düşünüyoruz. Hindistan'ın hem ticari potansiyelini hem de Türkiye'ye olan ilgisini değerlendirmiş olduk." ifadelerini kullandı.

"Türk şirketler için savunma sanayi projelerinde fırsatlar var"

DEİK Türkiye-Hindistan İş Konseyi Başkanı Dönmez, Hindistan'ın Çin'den uzaklaşma politikası dolayısıyla savunma sanayisine 100 milyar dolar ayırdığını belirterek, bunun Türk firmalar için önemli bir fırsat sunduğunu söyledi.

Dönmez, "Türk firmalarının güçlü olduğu gemi yapımının yanı sıra savunma sanayisine ilişkin projelerde önemli fırsatlar var. Şirketlerimiz, bu konularda mutlaka girişimde bulunmalı. Geçen yıl sadece bir Türk tersane firmamızın aldığı tek bir ihale tutarı yaklaşık 2,3 milyar dolar. Bu çok önemli bir rakam." ifadelerini kullandı.

Markalaşan Türk elma ve kirazının yanı sıra birçok gıda ve gıda sanayi ürünlerinde her geçen yıl pazar payının arttığını dile getiren Dönmez, şu bilgileri verdi:

"Bugün itibarıyla kentlerde yaşayan 400 milyon orta gelir nüfusa sahip Hindistan'da bu rakamın 2040'a kadar yaklaşık 750 milyon olması bekleniyor. Bu anlamda özellikle gıda, içecek, ev aletleri, mutfak gereçleri, cam ürünler, lüks mobilya ve özel kargo, motokurye gibi hizmet sektörlerinde girişimci Türk firmalarımız için çok büyük fırsatlar, teşvikler ve iş birliği olanakları bulunuyor."

"Türk şirketler salgına rağmen 4 milyar dolarlık ihale aldı"

Tevfik Dönmez, Hindistan'da köprü, viyadük, tünel ve metro gibi prestijli müteahhitlik, teknik müşavirlik, sinyalizasyon, hızlı tren ve alt yapı projelerine ağırlık verildiğini ve bu projelerde Türk firmaların tercih ve teşvik edildiğini belirterek, bugüne kadar Türk şirketlerin Make in India programının sunduğu avantajla milyarlarca dolarlık ihale kazandığını söyledi.

Salgın dönemine rağmen Hindistan'ı terk etmeyen çok sayıda firmanın sadece 2020'de 4 milyar dolarlık ihale almayı başardığını dile getiren Dönmez, "Dünyanın en uzun kara yolu tüneli olan Atal Tüneli'nin tasarım, yazılım ve elektromekanik sistemlerine Hindistan'da elektronik alanında faaliyet gösteren bir Türk firmamızın imza atması gerçekten gurur verici gelişme oldu." açıklamasında bulundu.

"Bu yıl ihracat hedefi 1,5 milyar dolar"

DEİK Türkiye-Hindistan İş Konseyi Başkanı Dönmez, 2023'e kadar 1 milyar dolar gelir bekledikleri düğün turizmi ve 1 milyon Hintli turist sayesinde ülkeler arasındaki kültürel, sosyal ve ekonomik ilişkilerin hızla gelişeceğini söyledi.

Hindistan'a yönelik ihracat rakamlarına değinen Dönmez, bu yıl salgın öncesi yakaladıkları 1,2 milyar doları rahatlıkla geçeceklerini ifade ederek, "Bunu, ilk çeyrek rakamlarından rahatlıkla anlıyoruz. İhracatta hedefimiz bu yıl 1,5 milyar dolar, 2022'de ise 2 milyar dolar." bilgisini verdi.

Dönmez, dış ticaret açığının her geçen yıl yüzde 10 kapandığını kaydederek, "Ticaret ve Dışişleri bakanlıklarımızın 'Hedef Ülke Hindistan' ve 'Yeniden Asya' girişimleri sayesinde Türkiye'nin, mikro anlamda Hindistan'a makro anlamda Asya Pasifik'e verdiği önem artmaya devam etmektedir." diye konuştu.