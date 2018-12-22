Türk Telekom'un yeni sahipleri belli oldu

Türk Telekom'un yeni Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Fatih Sayan oldu.

Konuya ilişkin Türk Telekom'dan KAP'a yapılan açıklamada "Şirketimiz hissedarlarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin, Şirketimiz Türk Telekomünikasyon A.Ş.'de (Türk Telekom) bulunan yüzde 55 oranındaki hissesinin, OTAŞ'a kredi veren bankaların paydaş olacağı SPV (özel amaçlı şirket) aracılığıyla devralınması süreci ile ilgili şirketimiz tarafından kamuyu aydınlatma platformunda 15.08.2018, 17.08.2018 ve 29.08.2018 tarihlerinde açıklamalar yapılmıştı. Söz konusu açıklamalarda, bu konuda şirketimize herhangi bir bildirim yapılması durumunda ilgili mevzuat kapsamında kamuoyunun bilgilendirileceği bildirilmişti" denildi. Açıklamanın devamında ise "Bu kapsamda, OTAŞ'a ait Şirketimiz hisselerinin devri ile ilgili olarak, Şirketimize, Türk Ticaret Kanunu'nun 198. Maddesi uyarınca yapılan bildirime istinaden, Şirketimiz sermayesinin yüzde 55'ini oluşturan A Grubu hisselerinin tamamı söz konusu açıklamalarda bahsi geçen özel amaçlı şirket, Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş.'ye (LLY) devredilmiştir. LLY, Türk Ticaret Kanunu'nun 499. maddesi uyarınca Şirketimiz pay defterine yeni hissedar olarak kaydedilmiştir" denildi.

Devir ile birlikte Türk Telekom'da ortaklık yapısı şöyle değişti: Levent Yapılandırma AŞ: Yüzde 55, Hazine ve Maliye Bakanlığı yüzde 25, Türkiye Varlık Fonu yüzde 6.68, halka açık yüzde 13.32.

Türk Telekom'un Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Türk Telekom'un Yönetim Kurulu Başkanlığına Dr. Ömer Fatih Sayan getirildi. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Engin olurken, Türk Telekom'un Yönetim Kurulu'nun diğer üyeleri şu isimlerden oluştu: "Yönetim Kurulu üyeleri; Bülent Aksu, Dr. Nureddin Nebati, Hakan Aran, Muammer Cüneyt Sezgin. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri; Selim Dursun, Yiğit Bulut, Sefer Turan, İbrahim Eren."

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2018, 17:23