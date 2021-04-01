Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 1 Nisan 2021
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, mart ayı ihracat rakamlarını açıklıyor.
SİYASET
1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tuzlukçu Belediyesini, Mevlana Türbesi'ni, Akşehir, Ilgın ve Meram ilçe esnafını ziyaret edecek.
(Konya/12.00-16.45)
2- CHP Ekonomi Masası heyeti, sivil toplum örgütü temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya gelip, muhtarlarla görüşecek, esnafa, bazı odalara, sanayi sitesine ve yerel gazetelere ziyarette bulunacak.
(Çankırı/10.30-16.30)
3- Mecliste Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
- Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda, Turizmi Teşvik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.
(TBMM/11.00/14.00/15.00)
EKONOMİ
1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, mart ayı ihracat rakamlarını, Bakanlıkta düzenlenecek basın toplantısında açıklayacak.
(Ankara/11.30)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Myanmar’da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.
(Kuala Lumpur/Ankara)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Değişen ve Gelişen Şartlar Bağlamında Hac" konulu Uluslararası Hac Sempozyumu'nun açılışına katılacak.
(Ankara/10.00)
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.