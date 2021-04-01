Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 1 Nisan 2021

SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tuzlukçu Belediyesini, Mevlana Türbesi'ni, Akşehir, Ilgın ve Meram ilçe esnafını ziyaret edecek.

(Konya/12.00-16.45)

2- CHP Ekonomi Masası heyeti, sivil toplum örgütü temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya gelip, muhtarlarla görüşecek, esnafa, bazı odalara, sanayi sitesine ve yerel gazetelere ziyarette bulunacak.

(Çankırı/10.30-16.30)

3- Mecliste Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda, Turizmi Teşvik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/11.00/14.00/15.00)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, mart ayı ihracat rakamlarını, Bakanlıkta düzenlenecek basın toplantısında açıklayacak.

(Ankara/11.30)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Myanmar’da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Değişen ve Gelişen Şartlar Bağlamında Hac" konulu Uluslararası Hac Sempozyumu'nun açılışına katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.