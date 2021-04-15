Türkiye ve Libya arasında ticari iş birliği artıyor

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Başbakan Dibeybe'nin Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyareti AA muhabirine değerlendirdi.

Dibeybe'nin geniş bir heyetle gelmesinin iki ülke ilişkilerine verdiği değerin göstergesi olduğunu dile getiren Olpak, Türkiye'nin Libya'ya verdiği destekle sıcak yaklaşımın ticari ve ekonomik ilişkilere de yansımaya başladığını söyledi.

Olpak, Libya'nın 2011’de başlayan iç savaştan dolayı zorlu bir süreç geçirdiğine işaret ederek, "Şu an başlamış olan barış süreci hepimiz açısından mutluluk verici. Geçmiş ilişkilerimizi, dostluğumuzu da düşündüğümüzde bu noktanın önemini vurgulamak isterim." dedi.

Dibeybe'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sonrası açıklamaların Türk iş dünyası açısından ümit verici olduğunu ifade eden Olpak, iş insanlarıyla buluştuğu yuvarlak masa toplantısının da çok verimli geçtiğini belirtti.

"Başbakan soruların hepsini yanıtladı"

Olpak, Dibeybe'nin iş dünyasından gelmesi nedeniyle olaylara daha pragmatik yaklaştığının altını çizerek, "Libya ile aramızda müteahhitlik sektöründe bitirilmemiş projeler var, buna bağlı olarak da teminat mektuplarıyla ilgili sorunlar var. Firmalarımız da bu toplantıda birer birer sorunlarını, önerilerini ve taleplerini ilettiler. Başbakan hepsini birebir cevapladı. Gerektiğinde ilgili bakanlarına söz verdi. Bu bizim için önemli bir yaklaşımdı." diye konuştu.

İş dünyasının Libya'nın Ankara'daki maslahatgüzarlığının büyükelçiliğe çevrilmesi talebine değinen Olpak, Dibeybe'nin bu konuda da hızlı hareket edeceklerini ifade ettiğini aktardı.

"Ciddi projelerde sizinle çalışmak istiyoruz"

Olpak, Başbakan Dibeybe'nin vizelerin tamamıyla kaldırılması ve iki ülke arasında serbest ticaret anlaşması imzalanması ile ilgili hızlı aksiyon alma sözü verdiğini ileterek, şunları kaydetti:

"Dibeybe, 'Zor bir dönemden geçtiğimizi biliyorsunuz. Her şeyin farkındayız. Biz sadece yarım kalan projelerin tamamlanmasını arzu etmiyoruz, onları zaten tamamlayacaksınız ama önümüzde çok ciddi başka projelerimiz var. Biz, onlar konusunda da öncelikle Türkiye ile çalışmak istiyoruz çünkü sizinle çok uzun bir geçmişimiz var ve bunun projeler bazında da devamı olmalı. Sadece merdivenin basamaklarını birer birer çıkmak gerektiğinin de farkında olalım. Siz iş dünyası, burada ne kastettiğimi de anlayacaksınız.' dedi. Anlayış göstermemizi istedi, bence bu noktadaki yaklaşımı tüm Türk heyeti tarafından da olumlu karşılandı."

Türkiye'de gerçekleştirilen hibrit yuvarlak masa toplantısının bir benzerinin sektörel bazda olmak üzere Ramazan Bayramı sonrası Libya’da düzenlenmesi yönünde iki tarafın da istekli olduğunu vurgulayan Olpak, üst düzey yetkililerle konunun görüşülmeye başlandığını söyledi.

"Petrol dışı yer altı zenginlikleri de olabilir"

İki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 3 milyar doları aştığına değinen Olpak, Libya ile ticari ilişkileri "sadece müteahhitlik ve inşaat olarak görmemek gerektiğini" anlattı. Olpak, ülkenin enerji sektöründe fırsatlar barındırdığına işaret ederek, "Libya’nın ciddi bir şekilde enerji alanında açığı var, elektrik kesintileri var. Toplantının önemli başlıklarındandı. Devamında petrolle ilgili rafineri dahil olmak üzere ciddi ihtiyaçları var. Ülkeyi bunlarla birlikte değerlendirmek lazım. Libya’da gündeme gelmeyen yer altı zenginliklerini sadece petrol diye de görmeyelim. Petrol dışı yer altı zenginlikleri de olabileceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin Libya'ya verdiği desteğin ve sıcak yaklaşımın karşılığını gördüğü bir süreç yaşadığını belirten DEİK Başkanı Olpak, şöyle devam etti:

"Ankara’da imzalananların dışında enerji üretimi alanında imza aşamasına gelmiş başka anlaşmalar da var. Santral kurulmasıyla ilgili başka protokoller de var önümüzdeki bir iki hafta içerisinde imzalanacak. Sadece santral kurmak değil, aynı zamanda dağıtım kısmı var. Dağıtımda da sorun yaşıyor Libya. Masada Libya Elektrik Dağıtım Şirketinin Başkanı da vardı. O da bu işin önemli bir ayağı."

Olpak, ülkede ayrıca sağlık alanında yatırıma ihtiyaç olduğunu aktararak, "Yuvarlak masa toplantısında Sağlık Bakanı da vardı. Belirli firmalarla direkt görüşmesini sürdürecek. Hastane inşaatı ve işletmeciliği de gündemde olan konular." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan ve Dibeybe'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 12 Nisan'da baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından, "Libya'da Elektrik Santrali Yapımına İlişkin Protokol", "Libya'da 3 adet Elektrik Santrali İnşasına İlişkin Mutabakat Zaptı", "Trablus Havalimanı Yeni Uluslararası Terminal İnşasına İlişkin Mutabakat Zaptı", "Trablus'ta Yeni Bir Alışveriş Merkezi İnşasına İlişkin Mutabakat Zaptı" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Milli Birlik Hükümeti Arasında Medya Alanında Stratejik İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" olmak üzere 5 anlaşma imzalanmıştı.