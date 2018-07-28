WhatsApp üzerinden ücretsiz mcdonalds menü dolandırıcılığı - Ücretsiz 2 McDonald's menüler kazandınız!

Mcdonalds için son günlerde sosyal medya ve WhatsApp üzerinden bazı kişilere gönderilen "Kısa anketimize katılmak ve 2 ücretsiz McDonald's menüler kazanmak için seçildiniz" şeklinde mesajlara dikkat.

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Sosyal medya ve WhatsApp üzerinden 'mcdonalds' logosu kullanılarak "Ücretsiz 2 McDonald's menüler kazandınız!" yazan reklam görseli ile dolandırıcılığa dikkat.

McDonald's Migros logosunu kullanan sahte bir internet sitesi ve "Ücretsiz 2 McDonald's menüler kazandınız!" yazısı ile halkı dolandırmaya devam ediyor. Migros Ücretsiz Kupon ve THY sahte bilet dolandırıcılığının ardından şimdide mcdonalds logosu ile Whatsapp ve Facebook üstünden dolandırıcılık başladı.

Sahte sitede vatandaşlara 3 soru yöneltiliyor. "En sevdiğin sandviç hangisi?" "Hizmetlerimizden memnun musunuz?" "McDonald's hakkında en çok neyi seviyorsun?" sorularından sonra ekranda "Ücretsiz 2 McDonald's menüler kazandınız!" şeklinde uyarı çıkıyor. Site Ücretsiz mcdonalds menüyü alabilmek için "Bu tanıtım WhatsApp'taki tüm arkadaşlarınızla/gruplarla paylaşın" şeklinde bir uyarı bulunuyor.

McDonald's menüler kazandığını düşünen vatandaşlar bu butonu tıkladıktan sonra bu sahte mesaj telefon rehberinizdeki herkese iletiliyor.

İşte Sahte sitede yer alan o mesaj;

KUPON NASIL ALINIR:

1. Bu tanıtım WhatsApp'taki tüm arkadaşlarınızla/gruplarla paylaşın ("WhatsApp" düğmesini tıklayın);

2. Bu promosyonu tüm arkadaşlarınızla paylaştıktan sonra, 2 menüler için ücretsiz kupon almak için sayfaya yönlendirileceksiniz.



Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2018, 11:50