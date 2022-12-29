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Yılbaşında Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yılbaşı gecesi bazı toplu ulaşım araçları ücretsiz kullanılabilecek.

Genel 29.12.2022, 08:15
Yılbaşında Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz

Yılbaşı gecesinde Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray ve İzmir'de İZBAN seferleri ücretsiz olacak. Karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Marmaray, Başkentray ve İZBAN 1 gün boyunca ücretsiz olacak.

1 Ocak saat 00.00’da başlayacak olan ücretsiz ulaşım hizmeti 2 Ocak saat 00.00’a kadar ücretsiz sağlanacak.

#yılbaşı #ulaşım
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