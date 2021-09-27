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Ege'de peş peşe iki şiddetli deprem: Bir kişi öldü, 9 kişi yaralandı
GENEL
27.09.2021, 14:05
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Bu sabah Ege Denizi'nden art arda deprem haberleri geldi.
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#corona virüsü
#koronavirüs
#hizbullah
#AB
#Göçmen
#Körfez
#Yüzyılın Anlaşması
#KGAÖ
#Şam
#mısır darbesi
#Irak IŞİD operasyon
#Stalin
#FETÖ
#onur özbizerdik
#Eurasia Rail
#İsrail Raid Salah
#Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü
#Aamir Khan
#ŞİÖ
#fransa lübnan