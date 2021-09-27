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Ege'de peş peşe iki şiddetli deprem: Bir kişi öldü, 9 kişi yaralandı

GENEL 27.09.2021, 14:05
Ege'de peş peşe iki şiddetli deprem: Bir kişi öldü, 9 kişi yaralandı
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Bu sabah Ege Denizi'nden art arda deprem haberleri geldi.