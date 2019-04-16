13. MEB Robot Yarışmasında Marmara AİHL Farkı

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen 13. Uluslararası Robot Yarışması, Samsun´un ev sahipliğinde yapıldı.

Yarışmaya Türkiye´nin yanı sıra Tunus, Gürcistan, Ukrayna, Lübnan, Bangladeş, Bosna Hersek, Gambiya, İran, Zambiya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Pakistan, Yemen, Kazakistan, Cezayir, Romanya, Turks ve Caicos Adaları´ndaki 878 kurumdan 5 bin 999 yarışmacıya ait 3 bin 848 robot katıldı.

Yarışma, lise ve üniversite öğrencilerinin bilgiyi beceriye dönüştürebilen, ürün geliştirebilen, bilimsel düşünebilen, girişimci ve rekabetçi bireyler olarak yetiştirilmesinin yanı sıra endüstriyel ve teknolojik gelişmelerin tanıtılması, sergilenmesi ve deneyimlerinin paylaşılması amacını taşıyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen Uluslararası Robot Yarışması´nın 13´üncüsünün teması, "Yapay zeka uygulamaları" olarak belirlendi.

Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, yarışmada başarıya imza attı. Marmara AİHL öğrencileri, İnsansı Robot kategorisinde 55 takım arasında 2. 3. 5. ve 7´nci oldu. Öğrenciler başarılarını Şehit İmam Hatipli Eren Bülbül, şehit öğretmenler Necmettin Kuyucu, Necmettin Yılmaz´a ithaf etti.

Tasarla Çalıştır kategorisinde ODTÜ, İTÜ, MARMARA Üniversitesi gibi 35-40 civarı üniversitenin de içinde olduğu 250 takım içinde ilk 40 takım finale kalırken Marmara AİHL öğrencileri yapılan sınavda 10. Olarak ilk 40 içine kaldı.

Son 7 yıldır TÜBİTAK iş birliğiyle yapılan organizasyonun paydaşları arasına bu yıl, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından yürütülen TEKNOFEST de katıldı.