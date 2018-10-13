15. İmam Hatipliler Kurultayı'nda ÖNDER'den önemli mesajlar

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otelde düzenlenen 15. İmam Hatipliler Kurultayı'nın açılışında, yakın geçmişte imam hatip okullarının her siyasi tartışmanın konusu haline getirildiğini, hiçbir zaman eğitim bilimleri özelinde tartışılmadığını söyledi.

Bakanlık olarak önemsiyoruz

Geçmişte yürek burkan olaylara şahit olunduğunu aktaran Er, o günlerin geride kaldığını dile getirdi. Artık imam hatip okullarının bir daha bu tür tartışmaların konusu olmayacağını ifade eden Er, "Biz de bundan böyle imam hatiplerin niteliğini, bu okullardan mezun olanların başarılarını, ülke için yaptıkları hayırlı hizmetleri konuşuruz. İnşallah bir daha o günlere geri dönmeyiz. Bizim en büyük destekçimiz halkımızdır. Halkımızın desteği olmadan bugünkü noktaya gelemezdik. En büyük payı bu davanın arkasında güçlü bir şekilde duran siyasi irade ve onun lideri hak ediyor. Bakanlık olarak bu okulları önemsiyoruz." diye konuştu.

ÖNDER: STK olarak üzerimize düşeni yapacağız

ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu da kurultayın amacının; meseleleri istişare edip ortak kanaatleri kamuoyuyla paylaşmak olduğunu ifade etti.

Kurultayın eğitim tartışmalarına da bir katkısı olacağını anlatan Bekiroğlu, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki günlerde bir vizyon belgesi açıklanacak. Biz bir STK olarak üzerimize düşeni yaptık, yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bizim üzerimize düşen ilgililere görüşlerimizi iletmek, paylaşmak, raporlar sunmaktır. Bunları bugüne kadar yaptık. İmam hatip şurasının sonuç raporunu da Sayın Bakanımıza takdim ettik. Bu konuda kendilerine destekçi olmaya devam edeceğiz. Nitelik her şeyin aslıdır. Fiziki mekan, sayı bunlar için aslı değildir. Nitelik esastır. İmam hatip modeli, en kıymetli modelimiz olarak ele alınmalı. İmam hatip modelini hem İslam dünyasına hem de insanlığa öncülük yapacak bir topluluk olarak görüyoruz."

Kurultaya çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA