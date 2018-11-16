20 bin sözleşmeli öğretmen kontenjanı açıklandı

Sözleşmeli öğretmen branş bazında kontenjan dağılımı bugün bakanlık tarafından öğretmen adaylarının erişimine açıldı. Türkiye çapında Milli Eğitim Bakanlığı okullarında bulunan açık pozisyonlara yapılacak olan öğretmen alımı için hangi branşta kaç öğretmenin istihdam edileceği öğrenilebilecek. İşte, bakanlığın yayımladığı öğretmen alımı kontenjanları ve branş dağılımı hakkında bazı bilgiler:
Sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurular 19-23 Kasım’da alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 3 Aralık’ta ilan edilecek, sözlü sınavlar 10-31 Aralık’ta yapılacak. Sonuçların ilanı 15 Ocak, tercihlerin alınması 28 Ocak- 1 Şubat tarihleri arasında olacak.
Kaynak: AjanslarGüncelleme Tarihi: 16 Kasım 2018, 15:11