20 bin sözleşmeli öğretmen kontenjanı açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin öğretmen alımı için yayımlanması beklenen branş dağılımı bugün erişime açıldı. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından ön bilgisi verilen 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için branş dağılımı dışında sözlü mülakat tarihleri de belli oldu.